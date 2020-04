Kwaku ook afgelast: 'Minder drukke editie niet te bekostigen'

Door de verlenging van de coronamaatregelen is het Kwaku Summer Festival in Zuidoost dit jaar ook van de baan. Er is nog kort nagedacht over een latere of minder drukke editie, maar dat bleek niet mogelijk.

'Het was wel te verwachten, het hing een paar weken in de lucht, maar gisteren kwam dan het verlossende woord en dan valt het toch als een steen op je maag', vertelt organisator Ivette Forster. 'Heel veel mensen hebben zich erop verheugd, het is een uitje voor de Caribische gemeenschap. We zitten er niet alleen in, maar het hele land zit in de penarie. '

Kwaku zou dit jaar opnieuw vier weekenden duren, van 11 juli tot en met 2 augustus. In het Nelson Mandelapark in Zuidoost zouden zo'n honderd kraampjes met eten en een paar tenten en podia voor muziek staan. Door het besluit van het kabinet om evenementen tot 1 september vanwege het coronavirus te annuleren is het festival nu definitief afgelast.

Het festival volgens de 'anderhalve meter-samenleving' organiseren, als een soort markt bijvoorbeeld, was volgens Forster niet te doen. 'Het is altijd verschrikkelijk druk. In de muziektenten is het helemaal hutjemutje. We hebben wel eens gedacht aan een minder drukke editie, maar dan kom je niet aan je kosten. Het festival heeft de laagste toegangsprijs van Nederland, maar daardoor moet je het wel van het volume hebben. Anders is het niet te bekostigen.'

Ook is er eerder dit jaar vanwege de coronacrisis al nagedacht over verplaatsing naar eind augustus. 'En dan niet vier weekenden. Maar nu is de maatregel opgeschoven naar 1 september. Nog later organiseren is veel te onzeker. Je weet niet wanneer de volgende maatregel komt.'