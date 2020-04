Stad Heropening basisscholen: ouders lijken positief, meer zorgen bij leraren

Vanaf 11 mei mogen basisschoolkinderen weer voor de helft van de lestijd naar school toe. Dat maakte premier Rutte gisteravond bekend. Veel ouders zijn blij met het besluit, onder leraren leven er toch nog wel zorgen, bleek vandaag bij een bezoek aan OBS De Waterkant in West.

'Ja, ik maak me wel een beetje zorgen om mijn gezondheid', zegt Frans Zondervan, leerkracht op de basisschool. 'We moeten er natuurlijk voor zorgen dat er afstand gehouden wordt, anderhalve meter. Hoe we dat in de praktijk allemaal gaan toepassen, dat weten we nog niet.'

Quote 'We hebben een aantal leerkrachten die wat ouder zijn. Die hebben vast wel wat zorgen. Dat zijn we nu aan het inventariseren' Jessica Idsinga, Directeur OBS De Waterkant

'Onze eerste reactie is dat we heel blij zijn dat we de kinderen weer gaat zien', zegt Jessica Idsinga, directeur van de school. Toch snapt zij ook de zorgen die sommige leraren hebben. 'Op De Waterkant hebben we een aantal leerkrachten van wie de partner in de risicogroep valt. Of leerkrachten die zelf wat ouder zijn. Die hebben vast wel wat zorgen, dat zijn we nu aan het inventariseren.'



Vanmiddag overlegt het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) over de manieren waarop uitvoering kan worden gegeven aan de voornemens van het kabinet. Ook zal er naar verwachting vanmiddag al een besluit op hoofdlijnen liggen voor de basisscholen, kinderopvang, bso's en speciaal onderwijsinstellingen in Amsterdam. 'Wij stellen de centrale lijn vast', zei Lieke Thesingh, de onafhankelijke technische voorzitter van het BBO, daarover gisteren tegen AT5. 'De scholen hebben de mogelijkheid om daarin te variëren. Per school kan zo maatwerk worden geleverd', stelt Thesing.

Quote 'Persoonlijk denk ik dat het veilig is zolang we de andere regels goed volgen' ouder