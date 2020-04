Hoe beleven moslims dit jaar de ramadan?

De ramadan, die op het punt staat te beginnen, zal dit jaar vanwege het coronavirus anders zijn dan andere jaren. Normaal gesproken is de vastenmaand voor moslims een tijd van samen zijn, waarbij er samen wordt gebeden en na zonsondergang samen wordt gegeten. Maar de moskeeën zijn gesloten en de iftars, de gezamenlijke ramadan-maaltijden, zijn geschrapt. Moskeeën zetten vrijwilligers in om er op toe te zien dat moslims niet na zonsondergang samenkomen.

Halil kaya

'Het is heel erg jammer en zonde dat het nachtelijk gebed in de moskee niet kan doorgaan', vertelt Magdy uit Zuidoost. 'Tijdens deze maand is het echt belangrijk om samen te komen. Ik heb samen met mijn vader besloten om thuis het Taraweeh, het nachtelijk gebed, te gaan doen. We lezen dan samen tijdens de ramadan de hele koran uit.' Ook student Youssra moet zich de komende maand aanpassen. 'Voor mij is de kern van de ramadan het avondgebed, na zonsondergang. Iedereen komt dan naar de moskee en je maakt een praatje, haalt een ijsje. Maar dat komt dus te vervallen en dat is jammer want het is wel iets waar je naar uitkijkt.'

Ze vervolgt: 'Andere jaren zijn we op vrijdag allemaal bij mijn opa en oma, dan verbreken we samen het vasten. Maar zij zitten in een risicogroep. Zij zijn dus nu alleen en dat willen we niet voor hen tijdens de ramadan. We bedenken nu met de familie hoe we dat gaan doen, misschien dat er elke vrijdag maar één iemand gaat.' 'Eten bij elkaar bezorgen' Ze geven daarmee gehoor aan de oproep van premier Rutte, die vorige week in zijn persconferentie moslims opriep om zich ook tijdens de ramadan aan de coronamaatregelen te houden en de iftar zoveel mogelijk thuis te nuttigen. 'Het wordt een bijzondere ramadan met andere prioriteiten', vertelt Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Slotervaart. De laatste weken worden de diensten vanuit de moskee via een livestream op Facebook uitgezonden. 'We roepen elkaar op om tijdens de ramadan eten bij elkaar te bezorgen. Dat is ook een belangrijk gebaar dat iemand met jouw eten het vasten verbreekt.'

Aziz heeft thuis een gebedsplek ingericht