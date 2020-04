Woningcorporaties en institutionele beleggers bouwen steeds vaker samen woningen

Woningcorporaties en institutionele vastgoedbeleggers slaan steeds vaker de handen ineen om betaalbare nieuwbouwwoningen te realiseren. In Diemen garandeert zo’n samenwerking de bouw van ruim 200 sociale en middeldure huurwoningen. AT5’s Bouw Woon Leef spreekt op de bouwplaats van wooncomplex Plantage de Sniep de bouwer, de belegger en de woningcorporatie over de nieuwe wijk en de toekomst van samenwerkingen tussen beleggers en woningcorporaties.

In Diemen bij het eindpunt van tram 9 werken bouwvakkers, met inachtneming van het corona-bouwprotocol, hard aan de bouw van het wooncomplex Plantage de Sniep. In het toekomstige woonblok komt een combinatie van 106 sociale huurwoningen en 102 middeldure huurwoningen. De huizen krijgen verschillende woningindelingen waarvan de oppervlaktes variëren tussen de 50 m² tot 115 m².



Robbert van Dijk werkt voor de belegger van Plantage de Sniep en vertelt dat ze meer samenwerken met woningcorporaties. Het bouwproject van Plantage de Sniep is het grootste samenwerkingsproject tot nu toe. Voorheen bouwden vastgoedbeleggers of woningcorporaties zelfstandig hun eigen nieuwbouwwoningen.

De institutionele beleggers en woningcorporaties kwamen elkaar tegen bij discussies en gesprekken over de toekomst van de stad. Daar ontdekten ze dat ze veel gemeen hebben. ‘Het mooie is, we hebben hetzelfde belang, we zijn er voor de langere termijn, we willen kwaliteit leveren en tevredenheid van huurders. Daarin weten we elkaar goed te vinden’, aldus van Dijk.

Institutionele vastgoedbeleggers zijn lange tijd betrokken bij de woningen die zij bouwen omdat zij geld uit bijvoorbeeld pensioenen beleggen. Zij investeren voor de lange termijn en verkopen hun nieuwbouwwoningen niet. Dit in tegenstelling tot commerciële vastgoedbeleggers die met geld van bijvoorbeeld particulieren hun nieuwbouwwoningen bouwen en op termijn de woningen ook weer verkopen.