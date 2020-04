AT5 en BNNVARA komen met documentaire over per vergissing vermoorde Djordy Latumahina

Een vrolijke, behulpzame man die dol was op zijn dochter, nooit te beroerd anderen te helpen en een begrip in de creatieve sector. Zo omschrijven nabestaanden de 31-jarige Djordy Latumahina die in 2016 om het leven kwam bij een schietpartij. Het bleek een fatale persoonsverwisseling. In de documentaire Djordy gaat regisseur en programmamaker Mark Schrader van AT5 in gesprek met nabestaanden over dit enorme verlies.

De verschrikkelijke gebeurtenis vindt plaats op 8 oktober 2016. Djordy, zijn vriendin Cherrisha en hun dochtertje zitten in hun auto als twee mannen hen onder vuur nemen in de parkeergarage onder hun woning in het appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Djordy overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn vriendin wordt meerdere keren geraakt en overleeft de schietpartij ternauwernood. Hun dochtertje, dan 2,5 jaar oud, blijft wonderwel lichamelijk ongedeerd. De schutters begaan een fatale blunder: ze zien Djordy aan voor iemand die óók in een zwarte Mini Cooper rijdt en in het zelfde gebouw woont. In de documentaire vertellen Djordy's nabestaanden over het enorme verdriet dat deze vergissing heeft veroorzaakt. Maar Djordy was veel méér dan 'een slachtoffer'. In de film halen zijn vriendin, ouders, familie en vrienden herinneringen op aan Latumahina.

Quote 'Het is zó zonde, hij was zo'n goede vader, echt perfect gewoon' Cherrisha, vriendin van djordy

'Het is zó zonde, Djordy was zó'n goede vader, echt perfect gewoon', vertelt zijn vriendin Cherrisha. In de documentaire vertelt ze hoe gelukkig het jonge gezin was en hoe dol Djordy op zijn dochtertje was. 'Het heeft mij ook enorm veel energie en kracht gekost om te zijn waar ik nu ben. Het is nog elke dag knokken, voor mezelf en voor onze dochter, maar ik wil er 100 procent voor haar zijn.'

Quote 'Toen ik de liefdevolle, hechte gemeenschap om Djordy heen zag, werd duidelijk dat het niet kon blijven bij alleen een rechtbankverslag' Mark schrader, regisseur