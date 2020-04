Djordy: Bekijk de documentaire over Djordy Latumahina

In de AT5-documentaire Djordy vertellen vrienden en nabestaanden het verhaal van Amsterdammer Djordy Latumahina, die bij vergissing werd doodgeschoten in de parkeergarage onder zijn huis.

Een vrolijke, behulpzame man die dol was op zijn dochter, nooit te beroerd anderen te helpen en een begrip in de creatieve sector. Zo omschrijven nabestaanden de 31-jarige Djordy Latumahina die in 2016 om het leven kwam bij een schietpartij.

Het bleek een fatale persoonsverwisseling. In de documentaire Djordy gaat regisseur en programmamaker Mark Schrader van AT5 in gesprek met nabestaanden over dit enorme verlies.