'Een leven zonder Djordy is niet meer compleet'

'Ik herinner me dat Djor de auto achteruit inparkeerde. River, onze dochter, zat achter hem. We stonden stil, klaar om uit te stappen toen er twee jongens op ons af kwamen rennen.’

Cherrisha, de vriendin van Djordy Latumahina, omschrijft de laatste herinnering die ze heeft aan het moment dat twee mannen in de parkeergarage onder hun woning het vuur openen op de auto waarin ze met haar gezin zit. 'Ik zei tegen Djor: "doe de deur op slot, we worden beroofd!" Volgens mij deed hij de deur op slot, omdat ik dat vroeg, maar hij keek zo van, "ons gaat niks overkomen". En toen is het dus gebeurd.’ De kogels worden Djordy fataal en Cherrisha kruipt door het oog van de naald. Hun, op dat moment, tweeënhalf jaar oude dochtertje River wordt wonder boven wonder niet geraakt. Documentaire over leven Djordy Latumahina In de AT5/BNNVARA-documentaire Djordy vertelt documentairemaker Mark Schrader aan de hand van gesprekken met familie en vrienden het verhaal van Djordy Latumahina. 31 jaar oud, vader van een dochter, en in oktober 2016 per ongeluk doodgeschoten omdat hij toevallig in een donkere Mini reed.

AT5

Djordy neemt je mee terug naar de jeugd van Latumahina in Barneveld. Op het voetbalveld praten oud-teamgenoten van SDVB over het sociale karakter van hun maatje. 'De trainingen vond hij geweldig, om te ouwehoeren. En de busreizen naar uitwedstrijden, maar wedstrijden boeiden hem eigenlijk niet zo.' Precies die karaktertrek is wat Djordy kenmerkt als hij in zijn twintiger jaren naam maakt in het Amsterdamse uitgaansleven. Als dj, organisator en ondernemer timmert hij behoorlijk aan de weg in de stad. 'Hij vogelde alles uit', vertellen vrienden. 'Hij was écht actief binnen het nachtleven (...) Hij liet altijd jonge gasten draaien die nog geen podium hadden. Hij betrok iedereen, iedereen was welkom.'

'Zijn feestjes, altijd, bom- en bomvol', vertelt de vader van Djordy over zijn leven in Amsterdam. 'Wat hij teweeg bracht, wie hij kende. Dat was gigantisch. Dat hoorden we eigenlijk achteraf pas. We waren natuurlijk al trots op hem, maar hij heeft toch aardig wat bereikt daar', vult zijn moeder aan. Maar naast trots overheerst natuurlijk vooral de pijn bij de nabestaanden. Ook nu nog. 'Onze zoon, die zó rücksichtslos per vergissing wordt vermoord… Wat ik het ergste vind, is dat het iedereen kan overkomen. Nu was het Djordy, maar het kan ook jou overkomen.' Het leven is nooit meer compleet 'Ik mis z’n gezelligheid. Het ondernemende met het gezin, dingen doen met z’n drieën', vertelt Cherrisha. 'Het is zó zonde, hij is zo’n goede vader. Perfect gewoon. Nu, nu probeer ik gewoon te leven zoals Djor dat deed. Maar ons leven is niet compleet en dat gevoel zal ik altijd houden.'