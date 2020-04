Ron Blaauw zet felgekleurde paspoppen in op terras: 'Beter dan zo'n plaat ertussen'

Topkok Ron Blaauw heeft een wel hele creatieve benadering van de anderhalve meter afstand. Over zijn hele terras staan nu felgekleurde paspoppen verspreid. 'Ludiek, leuk, beetje humor', legt hij uit.

Zelf vindt Blaauw de poppen een stuk leuker dan 'zo'n plexiglasplaat ertussen'. 'We willen de ruimte tussen de tafels benutten door middel van paspoppen, die fantastisch zijn beschilderd door mijn vriend Selwyn Senatori', vertelt de topkok. 'Zodat we het ook met humor kunnen bevechten.'

Ondertussen is de kunstenaar nog druk bezig met het beschilderen van de poppen. 'Ik probeer ze allemaal verschillend te maken. Dus deze dame heeft een geweldige tattoo tussen haar borsten, Amsterdam City Girl', vertelt Senatori. 'Dit moest een soort kreeftachtig figuur worden. En ik heb spidergirl daar gemaakt.'

Onduidelijkheid

Voor horecaondernemers bestaat er nog veel onduidelijkheid. Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben ze wel te horen dat ze langer dicht moeten blijven, maar er zijn nog geen duidelijke richtlijnen voor de toekomst. Eerder had premier Rutte het over de anderhalve meter samenleving, maar hij kwam daar deze week niet met extra informatie over.

'Die anderhalve meter, dat weten we nog niet. Ik denk dat er snel een plan moet komen vanuit de overheid', vindt Blaauw. 'We hebben een groot terras en daar zou anderhalve meter nog wel kunnen, maar op lange termijn is dat niet vol te houden.'