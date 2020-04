Een erehaag voor Hans, want zelfs zijn moeder kan niet bij de uitvaart zijn

Daarom had de familie iets verzonnen zodat ook de mensen die niet naar het rouwcentrum mochten wel afscheid konden nemen. Een erehaag. En daar kwamen enkele honderden mensen op af. 'Ik vind het toch mooi dat we dit zo kunnen doen', zegt een vriendin van de familie. 'Het is toch een beetje onmenselijk als je niet fatsoenlijk afscheid kan nemen.'

'Dit was het mooiste wat je onder deze omstandigheden kan doen. Kippenvel', zeggen vrienden van de famillie. Dat wordt ook zo gevoeld door Jordy, de zoon van Hans. We spreken hem nog even vlak na de uitvaart. 'We hebben een grote familie en alleen de eerstegraads konden erbij zijn. Zelfs zijn eigen moeder (van 97) moest dit via een livestream volgen omdat ze niet in staat was om te komen.

Ondanks de enorme steun die Jordy voelt heeft hij het wel heel zwaar met een afscheid waar maar zo weinig mensen konden komen. 'Laat dit dan ook een waarschuwing zijn. Iedereen kan dit overkomen, jong en oud. De hel waar ik nu doorheen ga, dat zou ik mijn ergste vijand niet wensen.'