Silent Disco op het balkon en klassiek concert in Amsterdam Hou Vol

In het AT5-programma Amsterdam Hou Vol nemen we een kijkje bij de mooiste, meest hartverwarmende initiatieven van Amsterdammers tijdens de coronacrisis. In de tweede aflevering gaat presentator Charisa Chotoe naar Zuidoost waar meertalige videoboodschappen worden opgenomen. Ook bezoekt ze een zorgcentrum in Nieuw-West, komt ze er in Oost achter wat Balkoningsdag is en gaat ze in Bos en Lommer naar Abdelhamid Idrissi, initiatiefnemer van Boeren voor Buren.

AT5

Wijkagent Furny Sanichar ziet dat er veel mensen in Zuidoost zijn die geen Nederlands spreken en wil ook deze mensen een hart onder de riem steken.



Ze schreef een ‘Hou Vol-bericht’ van zo’n 10 seconden en vroeg aan elf mensen of ze die tekst in hun eigen taal willen inspreken voor een filmpje dat via social media verspreid zal worden.



'Ze zag de verschillende campagnes voorbijkomen', vertelt haar collega Kelley Bruggeman. 'Wat haar opviel was dat alle campagnes in het Nederlands zijn. Daar is niets mis mee, maar als je kijkt naar een mooie wijk als Gaasperdam, dan zie je dat daar veel mensen wonen met andere achtergronden en culturen. Dan kan je eigenlijk niet anders dan de 'Hou Vol'-boodschap in verschillende talen brengen.'

Quote Iedereen kan zelf op z'n eigen balkonnetje z'n eigen feestje houden Marijn, viert Balkoningsdag in oost

Balkoningsdag Toch nog een beetje het Koningsdag gevoel vandaag in Amsterdam-Oost. Charisa zet koers richting een balkon in de Zacharias Jansestraat want op die plek wordt vandaag de eerste editie van Balkoningsdag georganiseerd. Een initiatief van bewoners Marijn en Coen. Zij delen koptelefoons uit aan buurtbewoners zodat er op deze 'balkoningsdag' een heuse Silent Disco kan worden gehouden.



'Niemand staat te dicht bij elkaar en iedereen kan zelf op z'n eigen balkonnetje z'n eigen feestje houden', vertelt Marijn. 'De buren reageerden superenthousiast', vult Coen haar aan. 'Vanaf het moment dat we gingen flyeren kwamen er direct reacties en vlogen de aanmeldingen binnen. We hebben 200 koptelefoons. Genoeg voor de hele straat.'



De feestgangers kunnen kiezen uit drie verschillende kanalen. 'Een kanaal speciaal voor kinderen, een kanaal met all-time classics en een kanaal met Hollandse klassiekers', zegt Marijn. 'Maar je kunt ook wat aanvragen natuurlijk.'

Boeren voor Buren Abdelhamid Idrissi is initiatiefnemer van Boeren voor Buren. Voedselpakketten voor gezinnen die door de coronacrisis financieel in de knel zijn gekomen. Voor een groot deel van de gezinnen is de Ramadan begonnen en als je overdag vast is het extra belangrijk om 's avonds goed te eten. Het initiatief is een samenwerking met boeren uit Flevoland die momenteel met een overschot kampen. 'Het is extra belangrijk en extra fijn om dit in deze maand te organiseren', vertelt Idrissi. 'We zijn twee weken geleden gestart en fijn om dit nu door te zetten. Het begint bij aardappelen, bij groente en fruit. Dan zie je ook de hele community bijspringen. We geven nu ook brood mee. En elk gezin krijgt vijf kilogram kip mee.'



Concert in zorgcentrum In Nieuw-West bezoeken we zorgcentrum Masira / HVO Querido. De bewoners mogen hier, net als in andere zorgcentra, geen bezoek ontvangen. Een klassiek concert in de binnentuin zorgt voor wat afleiding.



'We wilden de mensen die nu in quarantaine zitten wat moois aanbieden', vertelt Pamela Pigot van HVO Querido. 'Ik zie ze genieten. Ze zijn helemaal gefocust op de zangeres. Dus is alleen maar mooi.'



'Het doet me denken aan m'n jeugd', vertelt een bewoner. Ook een andere bewoner geniet zichtbaar van het concert. 'Ik vind het heel leuk en ze zingt prachtig. Ze heeft een hele mooie stem.'

