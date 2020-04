Amsterdammers de hort op tijdens Koningsdag: 'Je moet toch door'

Door de coronacrisis is het dit jaar veel minder druk op straat tijdens Koningsdag. Toch gaat de feestdag niet helemaal stilletjes voorbij: in veel delen van de stad zijn er nog wel wat oranje geklede Amsterdammers te vinden.

'We zijn al heel druk bezig', vertelt een medewerker van een koffiebar in de Helmersbuurt. 'Je moet toch wat, je moet toch door.'

'Wel gezellig, toch een beetje de feestelijke sfeer erin', vindt haar collega.

Koffie koppen koppen

In Nieuwendam probeert een bewoner het traditionele 'Koffie koppen koppen' er in te houden. 'Een oud-Hollands spel dat wij traditiegetrouw met Koningsdag spelen', vertelt hij. De opkomst kan dit jaar misschien 'een beetje tegenvallen', toch hoopt de bewoner deze traditie voort te kunnen zetten.

Oranje onesie

Hoewel we nu niet massaal in het oranje gekleed de straat opgaan, trekken sommige Amsterdammers toch nog een felgekleurde outfit uit de kast. Zo draagt een bewoner uit de Pijp een opvallende oranje onesie, in opdracht van zijn kinderen.

'Ik ben een geboren Amsterdammer van Surinaamse afkomst. En ik hou heel veel van Suriname. En net zoveel van Nederland. Vandaar', verklaart hij. 'Ik zou zeggen: iedereen, geniet van je Koningsdag.'

Te druk

Op sommige plekken blijkt het vandaag toch een beetje té druk te zijn. Zo moest de politie ingrijpen op de Noordermarkt, omdat daar wel erg veel mensen aanwezig waren. Met een megafoon riepen de agenten hen op om zich te verspreiden. In het Westerpark gebeurde hetzelfde.