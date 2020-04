(Oudere) Amsterdammers blijven in vorm met Amsterdam Blijf Fit!

Vanaf woensdag zie je op AT5 een programma speciaal bedoeld om Amsterdammers in beweging te houden: Amsterdam Blijf Fit!

Want thuis zitten en weinig bewegen is voor niemand goed, maar met name ouderen moeten tijdens deze quarantaineperiode extra goed opletten.

Hun vertrouwde ommetje naar de supermarkt of het buurthuis kunnen ze niet maken. Hun leven speelt zich volledig thuis af waardoor ze nauwelijks in beweging komen. Dit is niet goed voor de gezondheid en daarom start AT5 met het programma Amsterdam Blijf Fit!

Fysiotherapeut Iris Fresen laat samen met presentator Pieter Hulst en 'Super Granny' Ina Koolhaas zien hoe je met alledaagse voorwerpen, zoals een pan, simpele oefeningen kan doen om toch fit te blijven.

Daarnaast doen oudere Amsterdammers, veilig vanachter glas, mee om te laten zien dat de oefeningen écht voor iedereen geschikt zijn.