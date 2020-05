Kan ik beter handalcohol of handgel gebruiken? En meer vragen over de coronacrisis

Het RIVM houdt dat niet specifiek bij. 'We kijken vooral naar de capaciteit op de IC's: het aantal bezette bedden', verklaart een woordvoerder. 'Als er iemand op de afdeling bijkomt en een ander vertrekt, blijft de bezetting gelijk.'

De woordvoerder benadrukt dat 'iedereen ook gewoon druk bezig is met het regelen van de zorg'. 'Het is al een grote administratieve klus. De betermeldingen registreren wij daarom niet.'

Wel wordt het aantal sterfgevallen bijgehouden. Maar het lastige daarbij is dat de meldingen niet altijd binnen 24 uur gedaan worden. 'We zien op dinsdag vaak een piek, omdat we dan ook nog meldingen binnenkrijgen uit het weekend', aldus de woordvoerder.

Inmiddels heeft het RIVM er daarom voor gekozen om ook te kijken naar de sterfdata, in een uitgebreidere grafiek. Toch is er ook een overzicht te vinden van het cumulatief aantal coronapatiënten dat is ontslagen van de IC of uit het ziekenhuis, of is overleden.

De Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) houdt dat namelijk dagelijks bij met behulp van gegevens die binnenkomen via een online invoerformule. De gegevens van ziekenhuizen worden gekoppeld aan 'uitgebreide klinische gegevens die binnen de NICE registratie worden vastgesteld', om een beter beeld te kunnen geven.

De grafiek laat niet de situatie in Amsterdam zien, maar wel de landelijke cijfers. Ook daar moeten wat kanttekeningen bij gemaakt worden. Zo loopt de registratie vanuit de IC's iets achter.