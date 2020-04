Politie zoekt filmende omstanders dodelijke steekpartij Venserpolder

De politie is op zoek naar specifieke getuigen van de dodelijke steekpartij op 18 april in Venserpolder in Zuidoost. Bij het incident werd een 53-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel gestoken, hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De steekpartij gebeurde op zaterdagavond 18 april op de Agatha Christiesingel. Enkele uren later werd een 48-jarige verdachte uit Hilversum aangehouden.

Videobeelden

Op sociale media gingen beelden rond van het incident. Op een van de video's is te zien dat twee personen ruzie hebben op straat en dat het slachtoffer wordt gestoken. Hij zakt even later in elkaar. Kort daarna rijdt er een auto weg. Naast het slachtoffer blijft er ook nog een andere persoon achter.

De politie heeft al diverse bruikbare tips en videobeelden ontvangen, waarmee de recherche aan de slag is gegaan. Het onderzoeksteam is nu vooral op zoek naar mensen die voorafgaand of tijdens het incident aanwezig waren op de Agatha Christiesingel en die opnames hebben gemaakt.

Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.