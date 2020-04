Taxi Electric maakt doorstart na faillissement door coronacrisis

In een afgeslankte vorm en onder de nieuwe naam Travel Electric wil directeur Wouter Deelman verder. Het bedrijf richt zich met elektrische auto's voornamelijk op de zakelijke markt met klanten als ING, Heineken en KLM.

Met toestemming van de curator is het bedrijf ook tijdens het faillissement blijven rijden. Kort na het faillissement hebben zich acht partijen gemeld, waarbij het bod van Deelman het meest aantrekkelijk zou zijn geweest. 'De hoogste prijs en het meest compleet inclusief werkgelegenheid', aldus de curator.

Deelman noemde de situatie kort na het faillissement heel triest. 'Ik ben zelf pas directeur sinds januari 2019. Ik denk dat als je het klanten, of de gemeente, vraagt, er ontzettend veel waardering is voor de hoffelijkheid voor van onze chauffeurs. Klanten lopen weg met onze dienstverlening. Het is heel jammer dat dat verstoord wordt.'