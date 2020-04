Clubs en poppodia vooralsnog tot 1 september gesloten

Het nachtleven in de stad lijkt tot 1 september stil te blijven liggen, want popconcerten, feesten, festivals en andere muziekvoorstellingen zijn tot die tijd verboden. Dat staat in de aangepaste noodverordening van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Nachtclubs en poppodia waren tot nu toe in afwachting van een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen per 20 mei. Daar waar grote vergunningsplichtige evenementen in ieder geval tot 1 september verboden zijn, wordt er door het kabinet gekeken of vanaf 20 mei een versoepeling van de regels kan komen voor bijvoorbeeld sportclubs, theaters, musea en de horeca.

Hoewel ook die versoepeling allerminst zeker is, hadden nachtclubs en poppodia toch de hoop dat ook zij vanaf 20 mei weer perspectief hadden op een heropening, weliswaar onder voorwaarden. Maar die hoop is voorlopig onterecht, want in de aangepaste noodverordening staat dat feesten en concerten in clubs en poppodia onder de evenementen vallen en daarmee dus tot 1 september verboden zijn.

'Sector in overleg met Rijk'

Burgemeester Halsema, die tevens voorzitter van de veiligheidsregio is, plaatst bij monde van een woordvoerder wel een kanttekening bij de datum. 'De maatregelen worden periodiek door het Rijk geëvalueerd op basis van de actuele situatie. Daarnaast heeft het Rijk alle sectoren opgeroepen om plannen voor heropening te maken waarbij invulling wordt gegeven aan de vereisten die horen bij de 1.5 meter samenleving. Dit geldt ook voor de evenementen sector. Advies aan de sector is dan ook om in overleg met het rijk te treden over heropening, onder voorwaarden, waar mogelijk voor 1 september.'

Gisteren kwamen clubs in de stad met een alternatief plan voor een heropening. De 1,5 meter standaard is in de clubs niet te handhaven, zo denken zij. Daarom is het voorstel om een leeftijdsgrens in te stellen en bijvoorbeeld alleen twintigers en dertigers toe te laten bij wie de besmettingskans veel kleiner zou zijn, zo zeggen de clubs. Ook willen zij de temperatuur van bezoekers gaan meten bij de toegangsdeur. Extra lockers en vaker schoonmaken zouden de hygiëne binnen moeten bevorderen.