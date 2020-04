Digitaal Vondelpark levert kinderen 14.000 euro op

Om de Amsterdamse talentjes, ondanks de corona-restricties toch een podium te kunnen bieden, stampten een groepje vaders binnen een paar dagen een site uit de grond waarop kinderen, met de hulp én toestemming van hun ouders, een profiel konden aanmaken om tijdens Koningsdag vanuit de huiskamer live te kunnen gaan.

'Vondelpark Live is geboren uit optimisme. De drang om, ondanks alles, er toch samen wat van te maken. Wat kan er wel? Een beetje Amsterdamse eigenwijsheid misschien. Maar wel lekker positief. Want het zijn geen makkelijke tijden. Dan is het extra belangrijk dat we er het beste van maken. Dat er wat te lachen valt. En te vieren', aldus Reuben Alexander, één van de bedenkers.