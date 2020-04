Toch een zakcentje op Koningsdag? Vrijmarkt Vondelpark gaat digitaal

Geen aanstormend blokfluittalent, gekke spelletjes of andere creativiteit in het Vondelpark dit jaar, dus ook niet de kans om lekker wat zakgeld te verdienen. Maar er is een alternatief. Talentjes kunnen vanaf vandaag hun plekje claimen in het digitale Vondelpark waar zij op Koningsdag alsnog kunnen shinen om wat bij te verdienen.

Het digitale Vondelpark

Het Vondelpark is normaal dé plek waar kinderen in groten getale hun instrumenten naartoe slepen om op te treden voor het enthousiaste koningsdagpubliek. Dit jaar is alles anders, maar er zijn genoeg creatieve oplossingen om er toch nog een feestje van te maken.

Zo kwam event-producer Bart Elshof samen met Reuben Alexander (Buutvrij) en Mark de Vries (lamalama.nl) op het idee om het Vondelpark te digitaliseren. 'Koningsdag valt in het water maar het is voor kinderen fantastisch om toch op te kunnen treden. Sommigen van hen hebben zich al het hele jaar voorbereid', vertelt Bart aan AT5.

Hoe werkt het precies?

Kinderen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden via Vondelpark Live. Meedoen gaat vanuit huis via een eigen YouTube kanaal en op de website is een simpele instructie te vinden van hoe je zo'n kanaal opzet. Het digitale park opent op Koningsdag om 10.00 uur en de kinderen kunnen tot 15.00 uur losgaan. 'Muziek maken, goochelen, acrobatiek, alles is mogelijk', aldus Bart. 'Het doel is om 50 enthousiaste kinderen te verzamelen. Als er veel animo is kunnen we dit eventueel nog opschalen.'

Zakcentje

Naast laten zien waar je goed in bent, is een zakcentje verdienen natuurlijk geen onbelangrijk element voor de meesten. 'Kinderen mogen aangeven of ze sparen voor bijvoorbeeld een skateboard of een Nintendo en voorbijgangers kunnen via een 'open tikkie' een zakcentje in de digitale petjes van de kinderen gooien.'

Ervaring voor de bezoeker

Het is natuurlijk lastig om de unieke Koningsdagsfeer van het Vondelpark te digitaliseren, maar Bart heeft er alle vertrouwen in. 'Je kunt straks vanuit huis, met een ranja of een biertje, klikkend langs de optredens wandelen. Er zal ongetwijfeld hier en daar een valse noot te horen zijn en dat maakt het puur en echt. Het gaat om het enthousiasme en om al die blije gezichtjes die je straks achter elkaar zal zien', vertelt Bart.

Tips

Voor een leuke dag en veel bekijks helpt het natuurlijk om jezelf te onderscheiden. Bart heeft hiervoor nog wel een aantal tips. 'Trek je mooiste oranje outfit aan en speel bijvoorbeeld samen met je broertje of zusje. En papa en mama zijn natuurlijk ook welkom om mee te doen en mee te dansen.'