Oud-medewerkers en meeste schuldeisers MC Slotervaart worden uitbetaald

Het faillissement van het MC Slotervaart is na 17 maanden nagenoeg beëindigd. De ontslagen medewerkers en meeste leveranciers worden of zijn alsnog betaald.

De curatoren spreken van een historisch akkoord, volgens hen krijgen schuldeisers bij de meeste faillissementen namelijk niets of een zeer gering bedrag uitgekeerd. Dat dat nu wel kon, kwam door een lening van vastgoedbedrijf Zadelhoff.

Het bedrijf gaat het voormalige ziekenhuispand ombouwen tot een locatie met een 'maatschappelijke en laagdrempelige zorgfunctie'. In de bovenbouw komen zorg- woonverdiepingen, in de onderbouw komen betaalbare ruimtes voor eerstelijns zorg, zoals huisartsen.

De curatoren hebben vastgesteld dat sprake is van schulden voor een bedrag van meer dan 55 miljoen euro. Met dit akkoord krijgt zo’n 85 procent van de schuldeisers zijn vordering alsnog volledig uitbetaald.

'Vandaag is gebleken dat niet één van de schuldeisers tegen het akkoord is', zegt curator Marc van Zanten. 'Dit is dus een heel belangrijk moment.' De rechtbank moet het akkoord over twee weken nog wel goedkeuren.