Buurtparticipatie nu vaker digitaal door coronacrisis

Door het coronavirus kunnen bewonersbijeenkomsten over bouwplannen niet meer plaatsvinden. Op verschillende plekken in de stad worden daarom alternatieve manieren van inspraak en burgerparticipatie georganiseerd. Bouw Woon Leef zoekt uit op welke manier Amsterdammers nu toch nog mee kunnen denken over de toekomst van hun buurt.

Op verschillende plekken in de stad worden inspraak en participatie avonden voor bewoners op een andere manier ingericht. Zowel in de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw-West als bij het Strandeiland in Oost hebben de organisatoren van buurtparticipatie alternatieven ontwikkeld.

Quote 'We zijn van offline naar online gegaan. Uitstel is geen optie, de mensen wachten al te lang op de plannen.’ NABILA BOUABBOUZ, MANAGER GEBIEDSONTWIKKELING NIEUW-WEST

Grootschalige opknap Lodewijk van Deysselbuurt Nabila Bouabbouz, manager gebiedsontwikkeling in Nieuw-West: 'We hebben elf bewonersbijeenkomsten over de Lodewijk van Deysselbuurt moeten annuleren vanwege het coronavirus.' De vernieuwing van de Lodewijk van Deysselbuurt liep bij de vorige crisis al vertraging op dus er is meteen na de annulering van de bijeenkomsten besloten om het roer om te gooien. 'We zijn van offline naar online gegaan. Uitstel is geen optie, de mensen wachten al te lang op de plannen’, aldus Bouabbouz. De buurt met 1200 woningen verdeeld over 35 woongebouwen zal de komende jaren op vele vlakken vernieuwd worden. Appartementencomplexen worden opgeknapt en verduurzaamd, openbare ruimtes en publieke voorzieningen worden vernieuwd en een aantal wooncomplexen zullen worden gesloopt om ruimte maken voor nieuwbouw. Naar verwachting kunnen in 2022 de werkzaamheden beginnen.

Online bewonersbijeenkomst Bij deze ingrijpende veranderingen in de wijk in Nieuw-West willen de gemeente en woningcorporatie Rochdale de bewoners betrekken. De fysieke bijeenkomsten worden vervangen door een online event op 19 mei. Vanuit een studio wordt dan informatie gedeeld over de plannen en kunnen bewoners live reageren. Achteraf is het terug te zien en blijft de mogelijkheid tot vragen stellen. Voor hen die digitaal minder vaardig zijn worden onder andere infokranten verspreid en telefonische spreekuren georganiseerd. Als de online bijeenkomst positief geëvalueerd wordt zullen er meer online events volgen. Bouabbouz ziet deze digitalisering als een kans om meer jongeren bij de plannen te betrekken. 'Zij zitten nu veel thuis en kunnen nu via social media bijdragen aan de toekomst van hun buurt. Ook kunnen zij een belangrijke rol spelen om de oudere generatie te helpen met het online inbrengen van ideeën'.

Ook kinderen kunnen meedenken over strandeiland IJburg wordt uitgebreid met het vijfde eiland, Strandeiland. Geïnteresseerden, waaronder veel bewoners van het huidige IJburg, kunnen meedenken over de ontwikkeling van Strandeiland dat momenteel wordt opgespoten in het IJmeer. Het nieuwe eiland krijgt 8000 woningen, zeven basisscholen, een middelbare school, sportfaciliteiten en een stadsstrand. Het organiserend participatieteam bestaande uit IJburg bewoners, gemeentemedewerkers en studenten hadden al voor de coronacrisis een website opgezet om ideeën te verzamelen. Maar er stond ook een fysieke bijeenkomst op de planning om te brainstormen over de invulling van het strand. Nu biedt de website de bewoners een plattegrond van het strand waarop mensen hun ideale invullling van het strand kunnen tekenen. Mensen kunnen elkaars plannen likes geven. Speciaal voor kinderen is er een opdracht gemaakt waarmee ook zij ideeën kunnen indienen voor de nieuwe wijk. IJburg bewoonster Jolanda Kirpenstein zit in het participatieteam en vindt het erg belangrijk dat juist nu mensen kunnen blijven meedenken over hun leefomgeving. 'Het is super belangrijk dat mensen daadwerkelijk zeggenschap hebben over hoe het beter en mooier kan.' Juist nu iedereen veel thuis is wordt het belang van een goede buurt volgens haar extra duidelijk. 'Hierdoor hebben mensen mogelijk meer ideeën over wat er beter kan in hun omgeving', aldus Kirpenstein.