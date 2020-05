Ontsnapte Cruijff weer veilig terug bij baasje

Rond 8.00 uur vanmorgen ging de telefoon bij het speciaal voor Cruijff opgezette zoekteam. Een oplettende voorbijganger had hem herkend in de Lutkemeerpolder, niet ver van het asiel waar hij uit ontsnapte. Zijn baas haastte zich naar de plek waar Cruijff hem direct herkende en met zijn baas meeging. 'Ik wil iedereen die zich ingezet heeft bedanken', zegt het baasje tegen AT5.

'Zo'n mooi moment'

'Ik ben door verschillende speciale honden-opsporingsteams ingelicht dat de kans heel groot was dat Cruijff me niet zou herkennen en weg zou rennen. Op het moment dat we op de plek waren waar Cruijff zou zijn, vroeg ik of ik alleen naar hem toe mocht gaan', vertelt het baasje over het moment dat hij zijn hond weer na een week weer terugziet.



'Ik zie Cruijff, roep hem twee keer en vervolgens komt hij hard op mij en zijn broer Hunter afgerend. Hij springt in mijn armen, begint te blaffen van blijdschap en daarna stort hij in elkaar. Hij kon niet meer. Dat was zo'n mooi moment.'