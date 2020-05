Judith en Quinten beleven spannende tijden in slaapkamer

Klimfanaten Judith en Quinten konden wel janken toen hun vakantie naar Tenerife door het coronavirus niet door kon gaan. Ze zouden free solo, dat is zonder zekering, een berg beklimmen. Ze bleven niet bij de pakken neerzitten en gingen op zoek naar een nieuw avontuur. En dat vonden ze.. In hun slaapkamer.

De wand valt ook in de smaak bij hun vrienden, die voor een flesje wijn gebruik mogen maken van de klimmuur. 'We kregen gelijk de vraag of we nu ook seks hebben aan het plafond, maar dat hebben we nog niet geprobeerd', zegt Quinten. 'Alleen het klimmen is al zwaar genoeg', lacht Judith.

Om de klimervaring helemaal af te maken, heeft het stel een beamer aan de muur gehangen waarop prachtige beelden van de berg op Tenerife voorbij komen. 'Zijn we toch nog een beetje op vakantie', aldus Quinten.