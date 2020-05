Enorme zwerm bijen bij Europaplein: 'Alle buren stonden vol verbazing te kijken'

Vanaf haar balkon hoorde Julia vanochtend opeens een enorm gezoem. In de tuin van de onderburen bleken plotseling duizenden bijen neergestreken te zijn. 'Geen idee waar ze vandaan kwamen. We zitten bij de RAI, daar zie je dit niet zo snel.'

De bij heeft het behoorlijk moeilijk. Als er dan opeens zo'n grote groep rondvliegt bij het Europaplein, is dat een bijzonder verschijnsel. 'Het is fijn dat ze in grote aantallen zijn. We willen er dan ook niks tegen doen, al hebben we wel voor de zekerheid de ramen en deuren even dichtgedaan', aldus Julia.

Ze hoorde het gezoem voor het eerst rond 11.30 uur. Een paar uren later zaten de bijen er nog steeds. 'Ze zijn met z'n allen in de boom gaan zitten. Echt dicht bij elkaar.'

Vol verbazing

Julia's onderburen hebben meerdere bloesem- en magnoliabomen. Toch is het niet eerder voorgekomen dat er zoveel bijen in de tuin zaten, denkt ze. 'We wonen er zelf nu ongeveer een jaar. Maar ook alle buren stonden vol verbazing te kijken.'