Geen herdenking op Plein '40-'45, vlag eerder omhoog

Hans Teernstra, lid van het 4 mei comité Plein '40-'45, hees de vlag vanmorgen. 'Normaal gesproken hijsen we 's avonds om zes uur de vlag in verband met de dodenherdenking. Maar doordat de coronacrisis aan de gang is, heeft de regering besloten het vlaggenprotocol eenmaal te veranderen. Daarom mogen we 's ochtends om negen uur al de vlag hijsen voor de hele dag.'

Het zou eigenlijk de laatste herdenking zijn waar Teernstra aan meewerkte. 'Na negentien jaar. Maar ik heb besloten om er toch maar een jaartje aan vast te plakken. Om het volgend jaar groots te kunnen vieren.'