Postkaarten met oorlogsverhalen bezorgd in De Pijp

De jongerenafdeling van Theater na de Dam bracht vandaag in de Pijp brieven rond met daarop QR-codes. Nadat deze codes werden gescand waren er optredens te zien.

Die optredens zouden in eerste instantie in de buitenlucht in de stad worden gedaan, maar door de coronamaatregelen zijn hier nu digitale opnames van gemaakt. De optredens zijn elk gebaseerd op een oorlogsverhaal.

'Het is bijvoorbeeld een lied, rap of een monoloog', vertelt Isa van Dam van Theater na de Dam. 'Gebaseerd op de gesprekken met ouderen.'