'Ik hoop dat het Homomonument morgen vol met bloemen ligt'

Menne Vellinga, die normaal de organisatie van de herdenking verzorgt, bracht op eigen initiatief ook bloemen. Volgens hem missen veel Amsterdammers de herdenking. 'Het is voor sommige mensen een soort reünie. Ze komen hier ieder jaar en ze ontmoeten elkaar hier. En na afloop praten ze met elkaar in de kerk. En dat ontbreekt nu.'

Vellinga hoopt dat veel Amsterdammers zijn voorbeeld volgen. 'Als het wat drukker is, hou dan anderhalve meter afstand. En dat als we hier dan morgen of overmorgen gaan kijken, dat het hier toch helemaal vol ligt. Dat zou mooi zijn.'