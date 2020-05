Man tijdens Dodenherdenking bij de Dam opgepakt

De politie heeft tijdens de Nationale Dodenherdenking een man aangehouden die in de buurt van de Dam de openbare orde verstoorde. Hij werd rond 20.15 uur aangehouden. Wat hij precies heeft gedaan is niet bekendgemaakt.

De ceremonie is verder rustig verlopen. 'We kijken terug op een plechtige, eervolle en veilige herdenking', meldt een politiewoordvoerder. 'Het was ook voor de aanwezige politiemensen dit jaar een bijzondere gebeurtenis.'

De Dodenherdenking werd vanavond vanwege het coronavirus op een nagenoeg lege Dam gehouden. Publiek was niet welkom.

De ceremonie werd bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Maxima, minister-president Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.