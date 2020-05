Twee aanhoudingen tijdens Dodenherdenking op de Dam

Gisteren meldde de politie al dat er een man was opgepakt die in de buurt van de Dam de openbare orde verstoorde. Het bleek te gaan om een verward persoon. Hij werd aangehouden in de Paleisstraat. Het is onduidelijk op welke manier hij de openbare orde verstoorde.

De Dam was gisteren afgesloten tijdens de Dodenherdenking. In verband met het coronavirus was publiek niet welkom.

Ondanks de aanhoudingen sprak een woordvoerder van de politie van 'een plechtige, eervolle en veilige herdenking'.