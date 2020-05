Eigenaar HaCarmel na nieuwe vernieling: 'Het is triest. Ik probeer de tel niet bij te houden'

'Als ondernemer in coronatijd heb ik het al hartstikke moeilijk en probeer je alles bij elkaar te houden, dan krijg je als joodse ondernemer dit ook nog op je bord.' Daniel Bar-on kijkt naar het gat in de ruit van zijn restaurant HaCarmel op de Amstelveenseweg.

'Ik was er zelf niet bij, maar iemand heeft het raam ingeslagen en er is geprobeerd om die vlag in de fik te steken', wijzend naar de Israëlische vlag die achter het raam van de zaak hangt. 'Het is triest.'

Het raam werd rond 09.00 uur vanochtend vernield. Kort daarop kon de politie een verdachte bij het pand aanhouden. Ten tijde van de vernieling was er niemand aanwezig in het restaurant.

Vaker doelwit

De ruiten van het restaurant zijn vaker vernield. Ook werd het restaurant als eens besmeurd met etensresten en sloeg een Syrische man met een Palestijnse vlag in december 2017 de ramen in met een knuppel. Begin dit jaar zorgde een verdacht pakketje voor de deur voor tumult. Uiteindelijk zat er geen explosief in.

De hoeveelste keer het restaurant doelwit is, weet de eigenaar niet precies. 'Ik probeer de tel niet bij te houden. Laten we het daarop houden. '

Vragen aan college

FvD-raadslid Annabel Nanninga heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de vernieling. Haar partij wil onder meer weten hoe het gesteld is met de beveiliging van het restaurant en de plannen van het college om antisemitisme in de stad te bestrijden. Ook de Christenunie en de VVD stelden vragen.

Burgemeester Femke Halsema laat in een reactie weten dat ze deze daad veroordeelt en direct contact heeft gezocht met de eigenaar van het restaurant. Ook complimenteert ze de politie met het snelle optreden.