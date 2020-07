Weer icoon van het Gouden Ajax overleden: Wim Suurbier (75)

En weer is er een icoon van het Gouden Ajax overleden. Wim Suurbier is niet meer. De rechtsback is op 75-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van een zware hersenbloeding. Hij speelde maar liefst 13 jaar in Amsterdam en won in die jaren zo'n beetje alles wat er te winnen valt. Drie keer de Europa Cup 1, de wereldbeker en zes landstitels om maar wat te noemen. Ook speelde hij met Oranje mee in de verloren WK-finales in 1974 en 1978.

Suurbier speelde bij de jeugd van Ajax en debuteerde op 5 januari 1964, anderhalve week voor zijn 19e verjaardag, in het eerste. Een jaar later werd Rinus Michels trainer en die zorgde voor een revolutie in het voetbal. Michels ontwikkelde het 'totaalvoetbal': modern voetbal met opkomende verdedigers en meeverdedigende aanvallers. En Wimpie bleek uitermate geschikt als aanvallende verdediger. Schnabbel en Babbel Samen met Ruud Krol was hij ook een van de grote gangmakers bij Ajax en het Nederlands elftal. De twee werden daarom ook wel Schnabbel en Babbel genoemd; een komisch duo die vele grappen uithaalde en, op z'n Amsterdams, geen blad voor de mond namen. Wim Suurbier speelde honderden wedstrijden voor Ajax. Nog altijd is hij na Sjaak Swart de speler met de meeste wedstrijden voor de club. Swart staat op 603 officiële wedstrijden, Suurbier heeft er 509. Na Ajax, in 1977, ging Suurbier bij Schalke 04 spelen en na het WK van 1978 werd FC Metz zijn nieuwe club. Ook heeft hij bij verschillende clubs in de Verenigde Staten gespeeld en tussendoor nog eventjes bij Sparta Rotterdam. Door een zware knieblessure moest hij uiteindelijk stoppen met voetbal. Begin vorig jaar sprak AT5 met Wim nadat hij een borstbeeld van Johan Cruijff had onthuld bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena.

Quote 'Strijkt mij in de eer dat ik met zo'n speler heb mogen voetballen' wim suurbier over johan cruijff

In 2017 was Suurbier ook betrokken bij de onthulling van een kunstwerk van Cruijff. De grote muurschildering op een pand in Park de Meer. Samen met Sjaak Swart en Eberhard van der Laan drukte Suurbier op de knop om het kunstwerk te onthullen. Tegen AT5 zei Suurbier destijds dat hij enorm trots is op het feit dat hij zo lang met Cruijff heeft mogen spelen. 'Ik kan er alleen maar met bewondering naar kijken. Strijkt mij in de eer dat ik met zo'n speler heb mogen voetballen.'

In 2011 had Suurbier een versleten heup die vervangen moest worden. AT5-verslaggever Jelle de Gee zocht hem met de, toen nog onbekende, Ajax-fans Kale en Kokkie op in het ziekenhuis in Alkmaar en ze staken de barbecue voor hem aan.

In de wijk Park de Meer in Oost, waar vroeger Ajax-stadion de Meer stond, heeft een van de bruggetjes de naam Wim Suurbierbrug. Begin dit jaar verscheen Suurbier nog bij de filmpjes van ons fanduo Kale en Kokkie. Hij stelde wekelijks een quizvraag om geld binnen te halen voor Only Friends.