Huurders die door corona in geldproblemen komen krijgen hulp

De gemeente gaat intensiever samenwerken met woningcorporaties en maatschappelijke dienstverleners om te voorkomen dat de coronacrisis grote financiële problemen veroorzaakt bij huurders. 'De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel huurders die (een deel) van hun inkomen zijn verloren', zegt Armoede-wethouder Marjolein Moorman. 'Het is enorm van belang dat we huurders juist in deze zware periode niet in de steek laten en ze zo vroeg mogelijk helpen.' Bij de gemeente is al bekend dat zo'n 1100 huurders problemen hebben om de huur te betalen.