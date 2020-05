OSB maakt school coronaproof voor heropening 2 juni

Directeur Maryse Knook is opgelucht dat ze binnenkort haar leerlingen weer op school zijn: 'Ik ben ongelofelijk blij dat er hier weer wat meer reuring in de school komt, dat we de leerlingen weer kunnen zien dat we echt kunnen zien hoe het met ze gaat. '

Ondanks de goede voorbereidingen is het vanwege de anderhalve meter afstand niet mogelijk om alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten gaan. Knook: 'We willen alle leerlingen in ieder geval een keer gezien hebben. Het liefst wat vaker en de leerlingen die in het voorexamenjaar zitten daar maak ik me het meeste zorgen om. Dus daar zullen we echt heel goed naar gaan kijken of we die wat meer naar school kunnen halen.'

Naast dat het voor de leerlingen even wennen zal worden, is het 'nieuwe normaal' ook voor Boztepe een uitdaging. 'Je moet alles op afstand doen, dus wanneer een leerling een vraag heeft kun je niet meteen naast een leerling komen te staan, dat moet op afstand, en wanneer je ergens staat moet je er ook voor zorgen dat je niet te dichtbij een andere leerling staat.'

'Ik kan ook niet garanderen dat leerlingen elkaar geen knuffel gaan geven omdat ze elkaar ook 8 weken niet gezien hebben dus het blijft altijd natuurlijk een beetje zoeken met elkaar, maar ik denk wel binnen alle maatregelen die we nemen dat we het wel echt goed voor elkaar kunnen krijgen', aldus Knook.