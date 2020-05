Dolfijn Zafar na reddingsoperaties toch overleden

De tuimelaar volgde enige tijd het vrachtschip Tres Hombres. Voor de Franse westkust kreeg de bemanning gezelschap van het dier, dat het schip sindsdien bleef volgen. Uiteindelijk kwam hij daardoor in de Amsterdamse haven terecht.

Zijn gezelschap werd op prijs gesteld, maar voor de gezondheid van het dier was het niet goed om te lang in de haven te blijven. SOS Dolfijn deed er daarom alles aan om hem in veiliger vaarwater te brengen.

Lastige operatie

Dat bleek een lastige operatie. De eerste reddingspogingen mislukten dan ook. Na een drie uur durende actie, slaagde de stichting er tenslotte in om de tuimelaar via IJmuiden naar de Noordzee te brengen.

Maar gisteravond kreeg SOS Dolfijn een verdrietig telefoontje: er bleek een dode dolfijn aangespoeld te zijn. Na het bekijken van beeldmateriaal ontdekten medewerkers al snel dat het om Zafar ging.

Doodsoorzaak

Vanochtend is de dolfijn van het strand gehaald. Het lijkt erop dat het dier nog maar kort dood is, meldt SOS Dolfijn. Hoe het dier precies is overleden, is nog niet duidelijk.

'Opvallend is wel dat het staartblad mist. De oorzaak van deze amputatie is ook nog niet bekend', schrijft de stichting. De dolfijn is daarom naar de Universiteit van Utrecht gebracht, waar een onderzoek zal plaatsvinden naar de doodsoorzaak.

SOS Dolfijn zegt 'zeer aangedaan te zijn door dit verdrietige nieuws'.