Nieuwe Biro-regels: stadsbrede vergunning voor parkeren op (auto)plekken

Met zo'n vergunning kunnen ze op alle officiële (auto)parkeerplaatsen parkeren. Wie zijn voertuig toch op de stoep zet, riskeert een boete. 'We willen in Amsterdam schone lucht en meer ruimte op straat', zegt wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer).

'Elektrische brommobielen zoals de Biro passen bij deze ambities, maar alleen wanneer er duidelijke regels zijn. Met dit nieuwe beleid geven we deze voertuigen een plek in de stad en zorgen we tegelijkertijd dat stoep en het fietspad vrij blijven voor diegenen voor wie ze bedoeld zijn.' De vergunning is tijdelijk en geldt tot 1 juli 2022. De stadsbrede vergunning kost de helft van andere stadsbrede vergunningen. Voor 2020/2021 is dat €224,75 per half jaar.

Kenteken verplicht

Begin 2019 oordeelde de rechter dat Biro's moeten worden gezien als brommobielen en dus dat de voertuigen niet meer op de stoep mogen parkeren, iets wat daarvoor tot frustatie leidde bij veel Amsterdammers. Voorheen werden de Biro's gerekend onder de gehandicaptenvoertuigen, zoals de Canta. Die mogen wel op de stoep parkeren.



De uitspraak betekende ook dat Biro's voortaan een kenteken moesten hebben. In november van dat jaar riep de RDW, de dienst die verantwoordelijk is voor de registratie van voertuigen, Biro-bezitters op om een kenteken te bestellen. Op die manier kunnen de Biro's gescand worden door parkeerhandhavers. Inmiddels heeft ongeveer de helft van de Biro's een kenteken.



Een uitzondering geldt voor mensen die een Biro rijden vanwege hun handicap. Zij hebben geen kenteken nodig. Wel moet hun Biro zijn aangepast op hun beperking en moet deze door de Rijksdienst voor het

Wegverkeer gekeurd zijn.