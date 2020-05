Uitmarkt 2020 gaat door in 'hybride' vorm: mix digitaal en live

Deze 'hybride' Uitmarkt vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus, 'op binnen-locaties met beperkt publiek, online via livestreams en op TV', aldus de organisatie van het festival. 'Deze nieuwe vorm geeft invulling aan de enorme behoefte van de sector, het verlangen van het publiek en het doel van de Uitmarkt: een zo breed en divers mogelijk cultureel aanbod aanbieden aan een zo breed mogelijk Nederlands publiek.'



Tijdens het drie dagen durende festival is het dit jaar mogelijk om tenminste 25 podia en concertzalen 'online' te bezoeken. Net als de eerdere edities is ook deze bijzondere 43e editie gratis voor publiek.



Verder komt de organisatie van de Uitmarkt binnenkort met een online platform waarop tegen betaling voorstellingen van artiesten kunnen worden bekeken. De opbrengsten daarvan gaan naar de artiesten en instellingen, om voor extra inkomsten te zorgen. Het platform wordt in juni gelanceerd.