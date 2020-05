Massale evenementen pas toegestaan als er een coronavaccin is

Massale evenementen met een landelijke uitstraling worden mogelijk pas over een jaar weer toestaan, dat schrijft minister De Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister moet er eerst een vaccin zijn tegen het coronavirus en niemand weet wanneer dat vaccin er is. 'We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel', zo staat in de brief.

Om welke massale evenementen met een landelijke uitstraling het precies gaat is niet duidelijk. Vergunningsplichtige evenementen, waaronder ook wedstrijden in het betaald voetbal, zijn in ieder geval tot 1 september verboden.

Theaters en concertzalen

Wat wel duidelijk is, is dat concertzalen en theaters vanaf 1 juni weer groepen van maximaal dertig personen mogen ontvangen, per 1 juli wordt dat honderd personen. Dat moet dan wel gebeuren op basis van een reservering en gasten moeten een zitplaats krijgen, waarbij de 1,5 meter regel gehandhaafd wordt.

De data van 1 juni en 1 juli zijn onder voorbehoud. Mocht het aantal ziekenhuisopnames toch drastisch stijgen, dan kan het besluit herzien worden.