Ziggo Dome wil weer open met kleinere concerten en publiek op stoelen

Hij diende vandaag een plan in bij de gemeente. 'Bij producties met rond de 2000 of 2500 bezoekers is het seated. Dus in de zaal waar we nu staan worden dan stoelen geplaatst en omdat die zaal nu leeg is, kunnen we precies die stoel plaatsen zoals wij dat willen. Dus ruimere gangpaden, mensen wat verder uit elkaar.'

Damman vindt dat de eerste stappen nu moeten worden gezet. 'Vooral ook om de zzp'ers die in deze industrie werkzaam zijn, de lichtman, de geluidsman, noem maar op, weer aan werk te helpen. Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan het maken van winst. Onze verantwoordelijkheid gaat er ook in om die hele industrie weer op gang te krijgen.'

Het verbod op evenementen blijft in principe tot 1 september van kracht, zo werd vanavond bekendgemaakt. Wel mogen concertzalen vanaf 1 juni open met maximaal dertig bezoekers en vanaf 1 juli met 100 bezoekers.