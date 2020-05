Rutte over versoepeling coronamaatregelen: 'Er wordt zelfbeheersing gevraagd'

Vanmiddag waren de plannen al uitgelekt. Vanaf 11 mei mogen bijna alle contactberoepen weer beginnen, behalve sekswerkers. De terrassen mogen vanaf 1 juni weer open met anderhalve meter afstand. Restaurants, bioscopen en theaters met maximaal 30 bezoekers. Vanaf 1 september zouden ook sauna's, seksclubs en sportclubs weer open mogen.

Wat bereikt

'We hebben ondertussen wel wat bereikt met elkaar', zei Rutte over het dalende aantal ziekenhuisopnames. Nu is het volgens hem tijd om stappen te zetten. 'Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord.' Er wordt volgens hem gekeken naar de effecten op de zorg en de drukte op straat.

Op 1 juni moet iedereen met ons land met klachten worden getest op het virus, na het vaststellen van een besmetting moet er een intensief contactonderzoek volgen. 'Het opsporen van besmettingen helpt een nieuwe opleving te voorkomen', zei minister Hugo de Jonge. Het bezoekverbod in de verpleeghuizen wordt stap voor stap versoepeld. De Jonge: 'De tijd van leven is niet het enige dat telt, de kwaliteit van leven ook.' Er wordt eerst met 25 verpleeghuizen getest.

Aantal bezoekers verhoogd

Op 1 juli moet het maximale aantal van 30 bezoekers verhoogd worden naar 100 bezoekers. Sportscholen mogen pas op 1 september weer open, maar wel wordt er gekeken of het met bepaalde maatregelen eerder kan.

Volgens Rutte wordt het waarschijnlijk drukker op de wegen en in het openbaar vervoer. 'Van ons allemaal wordt zelfbeheersing gevraagd', zei Rutte. Zo roept hij mensen op om op een mooie dag niet met de tram naar het strand te gaan. Ook moet er nog steeds zoveel mogelijk thuisgewerkt worden. Verder vindt de premier dat er serieus gekeken moet worden naar verschillende werktijden, zodat de spits niet te druk wordt.

Mondkapje

Wie met het openbaar vervoer wil reizen, moet vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen. Rutte: 'En ik benadruk dat iedereen daar zelf voor moet zorgen. Zelf kopen mag, zelf maken ook.' Wel zijn medische mondkapjes alleen bedoeld voor de zorg.

'Ik realiseer me heel goed dat we vandaag niet alleen maar mensen blij maken, maar ook teleurstellen', zei Rutte. Er wordt nog gewerkt aan een nieuw economisch steunpakket voor ondernemers. Daar moet later meer bekend over worden.