Hulp voor huurders met geldproblemen: 'Veel meer mensen nu in problematische situatie'

Door de Corona-crisis komen steeds meer Amsterdammers in de financiële problemen. Zo is al van 1100 mensen bekend dat ze moeite hebben hun huur te betalen. De gemeente gaat nu intensiever samenwerken met maatschappelijke dienstverleners en woningcorporaties om iets aan dit probleem te doen. Maar lang niet iedereen weet dat ze deze hulp er is.

Iemand die sinds januari al gebruikt maakt van de hulp is Stephanie uit Zuidoost. Doordat vorig jaar haar gezondheid achteruit ging ontstond er een huurschuld. Zelf kwam ze er niet meer uit. 'Toentertijd was ik heel erg ziek. De administratie gaat op een laag pitje en de schulden stapelen zich op. Je gaat naar bed met die schuld en staat op met die schuld. Je vraagt je af: hoe ga ik dit oplossen?'

Schaamte en onwetendheid

Voor Stephanie is nu een betalingsregeling getroffen voor haar huurschuld. Ze ziet in haar omgeving dat veel mensen niet weten dat ze hulp kunnen vragen, of dat ze het niet durven te vragen. 'Hier in Zuidoost is de taal soms een probleem. maar ook een soort schaamte', zegt ze.

Naast schaamte is ook onwetendheid een probleem. MaDi (Maatschappelijke Dienstverlening) Zuidoost heeft de afgelopen weken de hulpvragen omhoog zien schieten. De nieuwe klanten zijn vooral mensen met een middeninkomen, vaak weten zij niet dat er hulp voor hen is.

'We zien door de coronaperiode dat veel meer mensen hun baan verliezen en dat er sprake is van inkomensdaling', vertelt Asmaa Ahmiane, teamleider bij MaDi. 'Dat betekent dat er veel meer mensen in een problematische schuldensituatie terechtkomen.'

Sneller handelen

De gemeente, wooncorporaties en maatschappelijk dienstverleners werken al langer samen om financiële problemen bij huurders aan te pakken. Deze aanpak wordt tijdens de coronacrisis dus geïntensiveerd. Zo wordt er sneller gehandeld bij huurders die in problemen komen. Voor de coronaperiode kwam zo'n hulpproces pas op gang na twee maanden van huurachterstand.

'Zeker als iemand het vanwege corona niet kan betalen, nemen we nu al contact op na een maand', zegt Egbert De Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. 'En we gaan bellen, videochatten en brieven sturen. Want we kunnen natuurlijk niet bij iemand langsgaan op dit moment.'



'Elke ontruiming is er een te veel', zegt Ahmiane. 'Wij zijn er in Amsterdam om de inwoners van Amsterdam hulp te bieden. Dus mijn oproep aan alle Amsterdammers is: benader de MaDi in jouw omgeving en schroom niet om hulp te vragen, want we zijn niet voor niets in het leven geroepen.