Bestuur moskee Zuidoost over gebedsoproepen: 'Buurt moet opnieuw wennen aan geluid'

Het volume van de gebedsoproepen die vijf maal daags klinken uit de luidsprekers van moskee Taibah, nabij metrohalte Kraaiennest, is de laatste weken al meerdere keren verlaagd. Dat zegt het moskeebestuur in een reactie tegen AT5.

Volgens het bestuur zijn er onlangs nieuwe luidsprekers en versterkers geplaatst. 'Ruim voor het begin van de ramadanmaand zijn we vanwege de corona maatregelen begonnen met het 5 keer daags

oproepen tot het gebed middels de vernieuwde geluidsinstallatie.'

Sindsdien kwamen er meerdere klachten binnen bij de moskee zelf, maar ook bij het stadsdeel. Vorige week meldde een buurtbewoner aan AT5: 'Het volume waarmee dit gebeurt is zo hard dat het door de wijk en omstreken te horen is. Het geluid galmt door de wijk heen'. Maar er zijn ook omwonenden die wel begrip hebben voor de gebedsoproepen. 'Ik heb er geen last van hoor. Het is hetzelfde als je een kerkklok hoort, ding-dong, ding-dong.'