Aanpak kansenongelijkheid blijft ook voor schoolbesturen een zoektocht

Degelijke evaluatie en een overkoepelende aanpak ontbreken. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek naar kansenongelijkheid in het Amsterdamse basisonderwijs van De Balie Live Journalism en AT5. Schoolbesturen in de stad herkennen de uitkomsten.

'Jullie enquête wijst op een bekend probleem in het onderwijs, namelijk de vraag hoe onderzoeksresultaten het werkveld bereiken En hoe we ervoor zorgen dat er onderzoek plaatsvindt waar het werkveld echt iets aan heeft', stelt Arnold Jonk, directeur van schoolbestuur STAIJ.

STAIJ heeft 19 scholen onder z'n hoede waar ongeveer zesduizend leerlingen les volgen. 'Landelijk zijn hier nu best wat aansprekende initiatieven gaande. Een aantal van onze scholen maakt bijvoorbeeld gebruik van de Kennisrotonde, waar je een vraag over het onderwijs kan stellen, die dan vanuit de wetenschap beantwoord wordt', vervolgt Jonk.

Zoektocht

Verder zoekt Jonk ook naar nieuwe manieren om kansenongelijkheid aan te pakken. Maar er is nog een lange weg te gaan. 'Zo is ons bestuur samen met een aantal collega-besturen, de Universiteit van Amsterdam en de HvA een werkplaats gestart, waar het bevorderen van kansengelijkheid wordt onderzocht. Een samenwerking tussen leerkrachten en onderzoekers. '

'Wat steeds terugkomt is de vraag hoe kennis uit de werkplaatsen, uit het onderzoek, ook bij leerkrachten terecht komt die zelf niet meedoen in het onderzoek. Dat blijft een zoektocht. Publiceren in vaktijdschriften voor leerkrachten helpt, leerteams binnen scholen helpt, maar tevreden is eigenlijk nog niemand. Reden om hier naar te blijven zoeken, en niet bij de pakken neer te gaan zitten.'