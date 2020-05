AT5-enquête: driekwart maakt zich zorgen om zelf coronavirus op te lopen

Bijna 72 procent van de deelnemers aan de AT5 corona-enquête maakt zich zorgen om zelf het coronavirus op te lopen. Het onderzoek is gedaan onder 1190 Amsterdammers.

‘Ik woon in het centrum met smalle straten en veel plekken waar 1,5 meter afstand houden niet kan. Als er straks meer mag, verwacht ik dat dit voor mij betekent dat de straat veel risico op besmetting zal geven. Ik ben bang en ben dan veroordeeld tot binnenblijven’, schrijft een deelnemer.

Van de ondervraagden zegt 7,6 procent zich zelfs ernstig zorgen te maken over het oplopen van het coronavirus. Ruim zestig procent maakt zich in mindere mate zorgen. Eenzaamheid Onder de groep alleenstaanden (402 deelnemers van onze enquête) hebben we ook gevraagd in hoeverre zij zich eenzaam voelen sinds de coronacrisis. Zestig procent van deze groep ervaart een gevoel van eenzaamheid. Vijf procent spreekt zelfs van ernstige eenzaamheid.

‘De langer ik op afstand van mijn mensen moet zijn, de eenzamer ik word’, schrijft iemand. Een ander: ‘Ik mis alleen het lijfelijke contact met kind en kleinkinderen.’ Nog iemand: ‘Ik ben net, noodgedwongen, gestopt met werken. Ik heb dus veel vrije tijd ineens, maar ik kan nergens naar toe. Ik woon alleen en er is niemand die tegen me praat. Ik word daar helemaal gek van.’ En ook: ‘Mijn vrouw zit in lockdown in het buitenland.’ Economie Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze gezondheid, ook de economie krijgt flinke klappen. 63 procent van de door ons ondervraagden Amsterdammers zegt dat er sinds het uitbreken van de crisis niks is veranderd aan zijn of haar financiële situatie. Ruim elf procent heeft wel te kampen met een veel slechtere financiële situatie. Daartegenover staat dat zeven procent er juist op vooruit is gegaan de afgelopen maanden. ‘Omdat ik geen vergaderingen in het land heb staat de auto vaker stil, klein financieel voordeel’, stelt een respondent. Volgens deskundigen gaat de economische klap later nog komen. Dat komt onder andere omdat het kabinet een omvangrijk economisch steunpakket presenteerde kort na het uitbreken van de coronacrisis. Uit onderzoek van een werkgroep onder leiding van burgemeester Femke Halsema blijkt dat vooral jongeren, zzp'ers en flexwerkers door de coronacrisis in de financiële problemen dreigen te komen. Een ‘breed schuldenoffensief' moet de schade beperken. Economen vrezen dat mogelijk honderdduizenden mensen hun baan zullen verliezen.

Bijna 18 procent ziet de toekomst op financieel gebied niet rooskleurig in. ‘Wij zijn met pensioen. Dus als ze gaan korten op de pensioenen, dan wordt het slechter’, schrijft een deelnemer van de enquête. Een ander: ‘Ik ben werkzoekende en ben ingeschreven bij een horeca-uitzendbureau met een 0-urencontract. Werk ik niet, dan verdien ik niet. Ik kom niet in aanmerking voor de ww, de bijstand of de now.’ 'Houd geld over' Het overgrote deel (74 procent) spreekt van een redelijk tot zeer goede situatie wat betreft de financiën in de toekomst. ‘Ik kan nu niet uiteten, naar de film, naar feestjes, naar musea, borrelen met vrienden dus ik houd geld over’, zegt iemand. Een ander schrijft: ‘Ik werk in de zorg en ben docent.’

AT5 heeft in de periode van 30 april tot en met 14 mei Amsterdammers gevraagd de enquête in te vullen. In totaal vulden 1190 mensen de vragenlijst in. 49 procent van de deelnemers is vrouw, 48 procent man. Het overige deel vulden ‘anders dan bovenstaande’ of ‘wil ik liever niet zeggen’ in. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 46 jaar.