AT5-enquête: merendeel vindt dat coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd

Door alle maatregelen zijn we volgens premier Rutte met zijn allen in een ‘nieuw normaal’ terechtgekomen. Afstand houden, handen veel vaker wassen, geen handen meer schudden, grote evenementen geannuleerd: we zullen er voorlopig mee moeten leren leven.

Toch zullen we vermoedelijk het ‘nieuwe normaal’ moeten volhouden tot zo’n zestig procent van onze bevolking immuun is. Dat zou door een vaccin kunnen worden bereikt, maar ook door natuurlijke besmettingen. Een deelnemer schrijft daar ook over: ‘Ik denk zelf dat als wij het virus onder controle hebben of als er een vaccin is ontwikkeld, dat de 'oude' situatie weer terugkomt. Het is echter onduidelijk hoe lang dat nog gaat duren en dat is natuurlijk voor iedereen frustrerend.’

Over de gebruikte terminologie van de premier schrijft iemand: ‘Ik waardeer het niet dat dit wordt gepresenteerd als het nieuwe normaal, alsof het een permanente situatie is. Zo'n samenleving impliceert dat allerlei activiteiten verboden zijn en dat is wat mij betreft alleen acceptabel als een tijdelijke noodsituatie.’

1,5 meter

Slechts 27 procent van de ondervraagden zegt het gemakkelijk te vinden om 1,5 meter afstand te houden. Twaalf procent vindt het niet te doen. Iemand schrijft daarover: ‘Werken met verstandelijk beperkten maakt het onmogelijk afstand te bewaren.’ Een ander: ‘In Amsterdam is het moeilijk om de 1.5 meter uit te voeren. Trottoirs en fietspaden zijn hiervoor te smal.’ Nog iemand: ‘Met geduld en kalmte kom ik ver.’