Ondernemers: economie binnenstad zal na coronacrisis niet meer hetzelfde zijn

De economie van de Amsterdamse binnenstad zal na de coronacrisis niet meer hetzelfde zijn. Veel ondernemers verwachten dat het lang zal duren voordat toeristen weer in groten getale terugkomen naar de stad, en dat zal volgens hen van flinke invloed zijn op het karakter van het centrum en daarmee ook op hun bedrijfsvoering.

Dat blijkt uit een enquête van AT5 in samenwerking met Amsterdam City, de belangenvereniging van ondernemers in de binnenstad over de gevolgen van het coronavirus op het bedrijfsleven in het centrum van Amsterdam. Van de 138 ondervraagden zeggen 78 ondernemers dat de economie en het karakter van de binnenstad na de corona-crisis blijvend zal zijn veranderd. 41 ondernemers denken dat het lang zal gaan duren voordat het centrum weer is zoals het voor de corona-crisis was. Sommige ondernemers vrezen voor lege winkelstraten, omdat toeristen voorlopig niet zullen komen. 'Het zal zeker een paar jaar duren voordat alles weer normaal is, als dat al mogelijk is.'

Grote financiële zorgen Bijna iedereen die de enquête heeft ingevuld, maakt zich zorgen; meer dan de helft van de bedrijfseigenaren zegt op dit moment in grote financiële problemen te verkeren. Het gaat om (middel)kleine bedrijven en grote ondernemingen, zoals kledingwinkels, cadeauwinkels, cafés en restaurants. De meeste ondernemers (89) die de vragenlijst hebben ingevuld hebben tot tien mensen in dienst. Onder de respondenten zitten ook 11 ondernemers die tussen de vijftig en tweehonderdvijftig mensen voor zich hebben werken.

Vrees ondergang bedrijf Bijna alle respondenten zeggen dat de corona-crisis een negatief effect heeft op hun bedrijfsresultaat. Meer dan de helft heeft zijn of haar zaak zelfs tijdelijk moeten sluiten. Klanten zijn in geen velden of wegen te bekennen, omdat veel ondernemers in de binnenstad afhankelijk zijn van toerisme, dat ook volledig op z’n gat ligt. 'De afwezigheid van toeristen zorgt voor een significante omzetdaling’, reageert een ondernemer. Het overgrote deel (80%) vreest de komende maanden verder in de financiële problemen te komen. 'Door hulp van de overheid kunnen we het hoofd boven water houden. Als dat wegvalt dan kunnen de personeelslasten en de vaste lasten nauwelijks worden betaald.' Een ander: 'Als wij lang dicht moeten blijven wordt dat de ondergang van ons bedrijf.'

Quote 'Deze situatie geeft ons de kans om onszelf opnieuw uit te vinden; we kunnen een reset knop indrukken' ondernemer binnenstad

De ondernemers die de enquête hebben ingevuld, laten weten dat de corona-crisis ook grote gevolgen heeft voor hun personeel. Inkomen is er niet of nauwelijks, omdat veel zaken gedeeltelijk of volledig gesloten zijn. Dat heeft tot gevolg dat tijdelijke contracten niet worden verlengd en flexwerkers worden niet meer ingehuurd. ‘Het personeel werkt momenteel niet. De paar uur dat ik open ben, werk ik alleen’, zegt een ondernemer. Een ander zegt: ‘Onze winkel is alleen nog open op afspraak. De online bestellingen zijn niet voldoende om iedereen nog aan het werk te houden.’