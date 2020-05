Binnenstad-ondernemers pleiten voor huurverlaging

Ondernemers in de binnenstad zouden graag willen dat hun verhuurders meer begrip hebben voor de moeilijke situatie waarin ze verkeren. Een groot deel van hen dringt aan op huurverlaging, en hoopt dat de gemeente daarbij gaat helpen. Dat blijkt een enquête van AT5 in samenwerking met Amsterdam City, de belangenvereniging van ondernemers in de binnenstad