Stad Horecatycoon Won Yip zoekt weg uit crisis: 'Gooi als de sodemieter je parkeertarieven omlaag'

Ondanks de versoepeling van de coronaregels is Won Yip somber gestemd over de toekomst van veel horecazaken in de stad. Zijn eigen imperium blijft nog wel even overeind, maar zonder gevolgen voor zijn 436 man personeel blijft dat niet.

Op 10 maart spraken we Yip voor het laatst. Toen verbaasde hij zich nog over de hotels die op dat moment al om staatssteun vroegen. Intussen staan de zaken er wel wat anders voor. Yip: 'Tachtig procent van de horeca leeft uit de kassa. Als je dat doet en je krijgt op zondagavond 15 maart te horen dat je binnen een halfuur dicht moet en het kassalaatje gaat vervolgens acht weken dicht, dan hoef ik jou niet uit te leggen dat je een probleem hebt.'



Volgens Yip zullen heel veel zaken de komende tijd het loodje leggen ('het wordt giga'). Er speelt volgens hem namelijk nog wel wat meer op de Amsterdamse markt waar de huur- en personeelskosten de pan uit rijzen en de marges voor corona al onder druk stonden. Bedrijven zonder vlees op de botten zouden vroeg of laat een keer in de problemen komen. 'Corona is naar mijn mening de aanleiding en niet de oorzaak.'

Quote 'Ik wil dat het straatbeeld hersteld wordt, dat er weer vertrouwen komt' Won yip, horecaondernemer