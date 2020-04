Ook Amsterdam vraagt Rijk om hulp: 'We komen geld tekort'

'Wat ik bepleit, ook in VNG-verband, is dat als wij straks naar de herstelfase kunnen overgaan, als wij dan als gemeente zouden moeten gaan bezuinigen bijvoorbeeld, dan helpt ons dat niet', vertelt Everhardt op de Dappermarkt.



De tussentijds uit Utrecht overgekomen wethouder had zijn tijd in Amsterdam vast anders voorgesteld. Want er zullen in de aanstaande voorjaarsnota en ook later nog pijnlijke keuzes gemaakt moeten gaan worden. 'De financiële plaat gaat heel erg lastig worden om te leggen want we komen geld tekort ', aldus Everhardt.

De stad moet namelijk extra geld uitgeven om de eerste nood te lenigen en aan de andere kant komt er veel minder binnen. Voor meer lucht kijkt dus ook Amsterdam naar Den Haag. Everhardt: 'Als het gaat om miljardensteun, het Rijk kan de schulden laten oplopen. Wij hebben toch een begroting die aan het eind van het jaar gewoon op nul moet sluiten.'



Toch mag van Amsterdam zelf ook wel wat vet op de botten verwacht worden. Het college schreef onlangs al aan de raad dat het opgerichte noodfonds, met daarin 50 miljoen euro, niet het eindstation is.



Everhardt: 'Er bestaan geen heilige huisjes, hebben wij als college gezegd. We gaan ook kijken naar onze eigen prioriteiten. En ja we zitten ook om tafel bij het Rijk om te zeggen: Jongens in die herstelfase moeten we ook blijven investeren want dat heeft onze stad, dat heeft ons land nodig.'