D66 juicht niet om uitgestorven centrum: 'Reanimatieplan binnenstad nodig'

Cynici zouden zeggen: geen betere ontmoediging van het massatoerisme dan het coronavirus, maar veel ondernemers denken daar anders over. Tienduizenden banen in de horeca en detailhandel alleen al staan op de tocht nu er geen toerist meer in de stad is te ontdekken.



D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig maakt zich grote zorgen, als politicus maar ook als horeca-ondernemer. Van Dantzig heeft drie zaken in Amsterdam, waarvan eentje in de binnenstad: 'Ik weet niet of je er nu geweest bent, het lijkt wel een soort Wild West-film. Ik stond voor mijn restaurant in het centrum en ik heb überhaupt niemand voorbij zien komen in een uur.'



Van Dantzig zegt dan ook dat daar na de coronacrisis 'ander beleid op moeten worden gevoerd'. 'We moeten opnieuw naar het coalitieakkoord kijken, dat lijkt me duidelijk. Dit akkoord is gesloten met een democratisch mandaat van de verkiezingen in een tijd dat het heel erg druk was in de binnenstad.'