Amsterdamse bedrijfsleven waarschuwt: '50.000 banen op de tocht'

Het bedrijfsleven waarschuwt voor een kaalslag in de stad. Volgens hen zullen veel, met name winkels en horeca, failliet gaan door de coronacrisis. Hierdoor verdwijnen er 50.000 banen in de stad. 'We hebben het gevoel dat de echte boodschap, dat het echt heel slecht gaat, dat die nog steeds niet echt is aangekomen bij de politiek', zegt Willem Koster van de Ondernemersvereniging Amsterdam City.

In een open brief aan de fractievoorzitters en gemeenteraad vragen zij 'de gemeenteraad van Amsterdam alles te doen wat in haar vermogen ligt om deze kaalslag te voorkommen'. Ze willen dat de stad het voortouw neemt om met de huurbazen tot afspraken te komen. Ook willen ze dat de gemeente kijkt om bijvoorbeeld straten als terras te gebruiken en moet er worden nagedacht hoe de stad, na de criris, weer gepromoot kan worden.

Hoge huren

De Amsterdamse economie wordt in verhouding sterker geraakt dan de Nederlandse economie, stellen ze. Verder schrijven ze dat de verschillende steunregelingen niet toereikend genoeg zijn, 'de loonkosten bijvoorbeeld maken slechts een kwart uit van de totale kosten'. Vooral ook de hoge huren in de stad maken het de ondernemers moelijk. Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland zegt 'ik hoor van steeds meer bedrijven in onze sector dat ze faillissement aanvragen'.

Toeristen

Daarnaast zijn de inkomsten vanuit buitenlandse toeristen erg belangrijk. 'Als de lockdown-maatregelen versoepeld worden, gaan Amsterdammers een café, restaurant of winkel weer bezoeken, maar de buitenlandse gasten blijven voorlopig nog weg', staat in de brief.

Morgenavond debateert de gemeenteraad over de aanpak van de coronacrisis in de stad.