Nieuwbouw met hergebruik oude elementen in Eerste Oosterparkstraat: 'Geweldig'

Het project Eerste Oosterparkstraat 88-126 is een 'vernieuwbouwproject'. Stadgenoot had daar huizen uit de jaren tachtig ten tijde van de stadsvernieuwing staan, die niet meer te renoveren waren. Wat er voor in de plaats moest komen waren woningen die aansloten bij het negentiende eeuwse straatbeeld.

'Ik vind het geweldig', vindt een buurvrouw en dan vooral in vergelijking met vroeger. 'Het waren hele kleine, vieze, oude huizen. Dus dit is een optimale verbetering.' Daar lijkt de hele buurt het mee eens. 'Prachtig. Mooi opgeknapt', zegt een fietsenmaker. 'Het zag er vroeger niet uit en nu is het echt heel mooi geworden' vertelt een andere man.

De opdracht was het opwaarderen van de Eerste Oosterparkstraat met een publiekstrekker in de vorm van een supermarkt van 1000 m2 en een aantal winkels. De bestaande, eind negentiende eeuwse panden, waren daarvoor niet geschikt. Ze waren te laag, te smal en te klein. Maar slopen wilden de buurt en de politiek niet, het zou een verarming zijn van de straat met veel 'schrale stadsvernieuwing'.

Karakter van de buurt

De keuze viel daarom op historisch verantwoorde nieuwbouw die past in het karakter van de straat. Dat resulteerde in herbouw van de bestaande panden. Tijdens het slopen zijn oude elementen bewaard voor hergebruik, zoals gevelankers, balkonhekjes en natuurstenen ornamenten. Het totale project bestaat uit 16 panden, 43 woningen, een supermarkt en 6 winkels.

Bas Verhaar is een trotse bewoner van de panden. 'Behalve dat dit echt een leuke buurt is, vind ik vooral hoe het gebouw eruit ziet heel leuk. Ze hebben het in oud-Amsterdamse stijl gemaakt, waardoor het niet opvalt dat het zo'n nieuw en luxe gebouw is.'

